مجالس أقسام “البيام” بداية من الغد.. والتعرف على معدلات الانتقال عبر الأرضية الرقمية

تشرع غدا الأحد المؤسسات التربوية في عقد مجالس الأقسام الخاصة بتلاميذ السنة الرابعة متوسط، أين سيتم ضبط معدلات الانتقال إلى السنة أولى ثانوي إضافة إلى ضبط عملية التوجيه إلى جذع مشترك آداب أو علوم تكنولوجية.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار أونلاين”، فإن عملية عقد مجالس الأقسام ستدوم أسبوعا كاملا ليتمكن بعدها التلاميذ وأوليائهم من التعرف على المعدل النهائي للانتقال عبر المنصة الرقمية الخاصة بالوزارة وبعدها يتم توزيع كشوف النقاط على التلاميذ .

وسيتم خلال مجلس الاقسام ضبط المعدلات النهائية وتصحيح بعض الأخطاء التي كانت في كشوف نقاط الفصلين الأول والثاني بالنسبة للتلاميذ الذين قدموا طعونا حول معدلاتهم الخاصة بالفصل الثاني، كما سيتمكن من الانتقال كل تلميذ تحصل على معدل 9 من 20 فما فوق.

هذا وسيتم منح فرصة ثانية شهر سبتمبر القادم بالنسبة للتلاميذ الذين لم يحصلوا على معدل 9 لاجتياز الامتحان الذي سينظم لكل التلاميذ بصفة اختيارية إلا بالنسبة للتلاميذ الأحرار.