مجالس تأديب للمديرين الذين لا يحترمون تواريخ الاختبارات

فيما أكدت بن غبريت على ضرورة احترام رزنامة الاختبارات الموحدة

مديرو التربية ملزمون بمراسلة الوزارة بأسماء المديرين المخالفين للتواريخ

بعض المديرين حددوا تاريخ 28 نوفمبر الجاري لإجراء اختبارات الفصل الأول

عمد العديد من مديري المؤسسات التربوية في الطورين المتوسط والثانوي على تحديد تاريخ الـ28 من الشهر الجاري للشروع في اختبارات الفصل الأول، وهذا عكس التعليمة الأخيرة التي وجهتها الوزارة بضرورة توحيد اختبارات الفصول التعليمية الثلاثة.

وتشير المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، إلى أن مديري المؤسسات التربوية المعنية أرادوا استباق التواريخ التي حددتها وزارة التربية الوطنية.

وهذا للتفرغ وعقد مجالس الأقسام من دون ضغط، بالرغم من أن الوزارة أكدت في السنوات القليلة الماضية، أن المديرين الذين لا يحترمون الرزنامة يتعرضون إلى عقوبات تأديبية.

وحسب بعض المفتشين المركزيين، فإن سبب تعنت المديرين راجع إلى أن الوزارة لم تقم بتطبيق العقوبات السنة الدراسية الماضية، الأمر الذي ساعدهم على تحديد تواريخ الاختبارات من دون الرجوع إلى الرزنامة التي حددتها وزارة التربية الوطنية.

وفي هذا الصدد، وجهت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، مراسلة مستعجلة إلى مديريات التربية أمرتهم من خلالها بتزويدها بالقائمة الإسمية لمديري الثانويات، الذين خالفوا رزنامة اختبارات الفصل الأول.

وشددت الوزارة خلال مراسلتها على ضرورة تسليط عقوبات صارمة على المديرين المخالفين لها، حيث سيتم تحويلهم إلى المجالس التأديبية والخصم من منحة المردودية وتدوين ملاحظات سلبية على ملفاتهم الإدارية.

من جهة أخرى، أمرت وزارة التربية الوطنية مفتشي إدارة الثانويات بضرورة النزول إلى الميدان ومراقبة الثانويات مع إفادتها بتقارير مفصلة مرفقة بجدول سير الاختبارات التي أعدتها المؤسسة من أجل معرفة تاريخ إجراء الاختبار.

كما أمرت مفتشي المواد بالطور الثانوي بالنزول إلى الميدان ومراقبة دفاتر النصوص للتأكد من استكمال الأساتذة للبرنامج، وكذا معرفة ما إذا التزموا بتاريخ الاختبارات أم لا.

وتأتي هذه الإجراءات الردعية من قبل وزارة التربية الوطنية، من أجل تفادي خروج التلاميذ المبكر من مؤسساتهم لأنه في حال اجتياز الاختبار في الأسبوع الأول من شهر ماي، فإن التلاميذ سيخرجون في عطلة مبكرة يتم على أساسها تقليص عدد أسابيع الدراسة ولن تستطيع إيصالها إلى 36 أسبوعا.

للتذكير، حددت الوزارة اختبار الفصل الأول للمرحلة الابتدائية من 9 إلى 13 ديسمبر، وبالنسبة لمرحلة التعليم المتوسط، فقد تم تحديدها في الفترة الممتدة من 3 إلى 6 ديسمبر.

أما بالنسبة للطور الثانوي فستكون اختبارات الفصل الأول من 2 إلى 3 ديسمبر.