مجالس عزاء بالولايات وفتح سجل لتعازي المواطنين في البليدة

تم، اليوم الثلاثاء، تخصيص مجلس عزاء على روح فقيد الجزائر الفريق قايد صالح، في عديد الولايات على غرار المسيلة.

وفتحت الناحية العسكرية الأولى بالبليدة، سجل عزاء خاص بالمواطنين، لتسجيل تعازيهم في وفاة رئيس الأركان قايد صالح.

أفادت مصادر من قصر الشعب، أن إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان فقيد الجزائر الفريق قايد صالح، سيكون غدا الأربعاء.

وسينقل، جثمان نائب وزير الدفاع الوطني رئيس الأركان من المستشفى العسكري، مباشرة إلى قصر الشعب.

ويشهد محيط مقر قصر الشعب، تحضيرات، وحضور مواطنين من ولايات مختلفة، من أجل إلقاء النظرة الأخيرة.

ومن المقرر أن يوارى الثرى جثمان نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في جنازة رسمية غدا الأربعاء بمقبرة العالية.