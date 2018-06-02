مجاني:”إنها خيبة أمل كبيرة ودخلنا النفق المُظلم”

إعتبر المدافع كارل مجاني هزيمة المنتخب الوطني الجزائري ضد منتخب الرأس الأخضر خيبة أمل كبيرة مؤكدا أنها أدخلتهم النفق المُظلم.

وقال مجاني في تصريح بعد اللقاء:”إنها خيبة أمل كبيرة تزيد الأمور تعقيدا داخل بيت المنتخب الوطني وأظن أن نقص الفعالية في مباراة الرأس الأخضر هي سبب الهزيمة”.

“مباراة البرتغال غير مهمة وهي تحضيرية فقط لمباراة غامبيا الرسمية ولا يهمني الفوز أو الخسارة ضد زملاء كريستيانو رونالدو”.

“ردة فعل الجمهور قاسية لكننا نتفهمهم لأننا نمر بفترة حرجة ومن حقهم التعبير عن غضبهم بطريقتهم الخاصة”.