مجانية النقل والتخفيض في التسعيرة لذوي الاحتياجات الخاصة..وزارة التضامن توضح

أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عن دخول الإجراءات الخاصة بمجانية النقل. والتخفيض في تسعيراته حيز التنفيذ لفائدة ذوي الإحتياجات الخاصة.

وأوضحت وزارة التضامن، أن الأشخاص المعنيين بإجراءات مجانية والتخفيض في تسعيرات النقل فقط ممن يحملون بطاقة “الشخص ذي الإحتياجات الخاصة”. ومرافقيهم بمعدل مرافق واحد لكل شخص.

كما أشارت إلى أن هذه الإمتيازات يمكن الإستفادة منها فقط مع متعاملين النقل العمومي والذين أبرم قطاع التضامن الوطني معهم 66 إتفاقية.

