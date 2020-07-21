مجاني:”محرز رمزنا الوطني وهو أفضل من صلاح”

اعتبر القائد السابق للمنتخب الوطني الجزائري “كارل مجاني” مواطنه “رياض محرز” رمز وطني وأفضل لاعب إفريقي.

مجاني قال في حوار مطول مع “العربي الجديد”:”لم أتابع الكثير من المباريات على شاشة التلفزيون خلال هذه السنة، بالنظر لما عشته مع عائلتي (يقصد والدته)”.

“لكن الجميع يعلم أن صلاح لاعب كبير، كما يدخل في قائمة أحسن 10 لاعبين في العالم، لكن محرز هو رمزنا الوطني، الأفضل من دون شك، فهو لم يتوقف عن إبهارنا”.

وختم:”محرز كان أحسن لاعب إفريقي، وأحسن لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا ما يجعلني أتوقّع المزيد منه، وهذا ما أتمناه له”.