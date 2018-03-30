مجانين منحرفون.. تبّول ومشاجرات هذه يوميات مستخدمو وسائل النقل العصرية  

أصبحت وسائل النقل العصريّة بالجزائر ،الفضاء والمكان المفضّل للمنحرفين وحتى المجانين، ناهيك عن المشاجرات اليومية بسبب تذكرة السّفر.

خاصّة بعد إعلان ارتفاع ثمنها بداية السنة، فمستخدمو وسائل النقل مثل قطار “ترامواي” و ” قطار كوراديا”.

لم تتغيّر أو تتطوّر خداماتها بشكل ملحوظ نظرا للتقصير في توفيرالأمن والحماية للمسافرين، لما يتعرضون له من جرائم سطو يومية.

سواء بالمحطات أو بداخل وسائل النقل هاته ناهيك عن تردّد المتسوّلين وحتّى المجانين عليها ما يجعل حياة المسافر في خطر.

فمثلا قطار الترامواي الذي بلغ عدد مستخدميه 41 مليون نسمة سنة 2017 عبر خمس ولايات، حسب اخر احصائيات وزارة النقل.

مازالت خداماته رديئة ،فترامواي العاصمة مثلا الذي يركبه 70 ألف مسافر يوميا تراجعت خدامته بسبب الانقطاعات الفجائية للسفريات.

والتأخيرات غير مبرّرة في الرّحلات دون تقديم شروحات للمسافر فضلا عما تشهده هذه الوسيلة العصرية من طقوس غريبة، يصدرها مجانين.

ومتسوّلون، كالتبوّل وترك الأوساخ وحتى الفضلات .

وحتى الاعتداءت اللفظية والجسدية والسرقات العلنية تركت انطباعا سيئا لدى المسافرين، مما جعل الاغلبية ينتقم بالعزوف عن شراء تذكرة السّفر.

التي رفع ثمنها في ظرف قياسي دون تطوير الخدمات مقابل ما يتمتع بها مسافرون في دول مجاورة.

نفس الأمر بالنسبة لقطار” كوراديا”، فمستعملوه لم يسلموا أيضا من المخاطر التي يصدرها غرباء دون توفير الأمن.

ولقد عبّر عدد من مستخدمو هذه الوسائل العصرية تذمّرهم واستياءهم في استطلاع للرأي الأسبوع الفارط.

مطالبين من السّلطات توفير الأمن كمطلب رئيسي، وتحسين الخدمات بما يضمن راحتهم وطمأنينتهم.