مجاني:”هذه أفضل ذكرياتي مع الخضر”

كشف القائد السابق للمنتخب الوطني الجزائري “كارل مجاني” عن أهم ثلاث ذكريات جميلة له مع الخضر.

لاعب ليفربول السابق قال في حوار مطول للعربي الجديد:”سأختار ثلاثة مواقف عشتها في مشواري مع المنتخب وستبقى خالدة في ذاكرتي”.

وأضاف:”الأولى عندما تلقّيت أول استدعاء لي في عهد رابح سعدان، وذلك قبل كأس العالم 2010، إذ كانت سعادتي لا توصف يومها، أما الحدث الثاني فكان التأهل لمونديال 2014 بالبرازيل في مباراة فاصلة أمام بوركينافاسو بالبليدة”.

وختم:”الذكرى الثالثة مباراة التأهل للدور الثاني أمام روسيا، وهنا دخلنا تاريخ كرة القدم الجزائرية، لأننا أول جيل حقق هذا الإنجاز”.