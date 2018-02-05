مجاني: “أعرف غوميز منذ 20 سنة.. وفخور بحرمانه من التسجيل”

تحدث المدافع الدولي “كارل مجاني” عن الفوز الذي حققه فريقه سيفاسبور أمام فريق غلطة ساراي في إطار الجولة الـ20 من الدوري التركي.

وتحدث مجاني لقنوات “باين سبورت”، عن إبعاده لكرة خطيرة من خط المرمى برأسية لينقذ فريقه من هدف التعادل قائلا:

“إنه أمر عادي.. رأيت حارسي متقدما نوعا ما، وشاركت في إبعاد كرة لاعب غلطة ساراي الذي إستغل وجود المرمى فارغا، وهذه ردة فعل دفاعية جيدة”.

وفيما يخص الحراسة اللسيقة التي فرضها على مهاجم غلطة ساراي “بافي غوميز” قال:

“شخصيا لم يحذرنِ المدرب من خطورة اللاعب غوميز، لأنني أعرفه جيدا منذ قرابة 20 سنة تقريبا، حيث تكونا سويا في فريق سانت إتيان”.

وأضاف: “أنا أعرف بأنه قادر على التسجيل من كل الزوايا، وأعتبره من بين أحسن المهاجمين في تركيا، كما أنني سعيد بمشواره مع غلطة ساراي، إلا أنّني فخور بفشله في التسجيل أمامنا خلال مباراة اليوم”.