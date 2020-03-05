مجاني: “اعتزلت كرة القدم من أجل والدتي”

كشف “كارل مجاني” عن السبب الرئيسي الذي جعله يعتزل لعبة كرة القدم، مؤكدا أنه في الحياة هناك دائما الاختيار وعلينا أن نتخذ القرار المناسب.

وقال “مجاني” في تصريحات صحفية: “إعتزال كرة القدم لم يكن خياري”.

وأضاف: “كان أمرا لابد منه، وسأكون صريحا، أمي تعاني من بعض المشاكل الصحية، ومن واجبي أن أكون قريبا لها”.

وتابع: “هناك العديد من الخيارات في الحياة وعلينا أن نتخذ القرار المناسب، وقررت أن أكون قريبا من والدتي”.

في حين ختم كلامه: “مكاني الآن هو أمام أمي، وليس فوق أرضية الميدان بعيدا عنها بآلاف الكيلومترات”.