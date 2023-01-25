مجاني :”التحاق بن ناصر بـ “الخضر” فاجأنا لهذا السبب”

كشف القائد السابق لـ “الخضر”كارل مجاني عن التفاصيل الصغيرة التي ادت إلى التحاق النجم إسماعيل بن ناصر بالمنتخب في أولى خطواته.

وقال كارل مجاني في حواره لقناة “90 د فوتبال” الفرنسية “أتذكر لما التحق بن ناصر بالمنتخب الوطني. تفاجأنا بلاعب لم يكن يملك خبرة كبيرة في التعامل مع المباريات الكبيرة بحكم سنّه”.

وأضاف مدافع الخضر سابقا “بن ناصر لم يكن يملك مستوى الخضر آنذاك، لم أقلّل من إمكانياته بكلامي هذا، لكن المنتخب عودنا عل استقدام لاعبين يملكون خبرة كبيرة. و الاستثناء الوحيد كان الصغير بن ناصر”.

كما أردف “إسماعيل في أول حصة تدريبية معنا، نزع لنا كل الشكوك فاجأنا في التدريبات و خاصة في المباريات التطبيقية، كان يعرف أين يضع قدمه، وتدخلاته أغلبها كانت في المستوى، كان يحترم اللاعبين القدامى في المنتخب كذلك”.

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