مجاني: “زيدان وبن زيمة فخر الفرنسيين والجزائريين”

إعتبر الدولي الجزائري السابق، كارل مجاني، الثنائي زين الدين زيدان، وكريم بن زيمة، مفخرة الجماهير الجزائرية مثلما هو الحال بالنسبة للفرنسيين.

ونشر كارل مجاني تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، بمناسبة المواجهة التي ستجع ريال مدريد، ببرشلونة سهرة اليوم الأحد، جاء فيها.

“ريال، برشلونة، حلم كرة القدم، ميسي ضد الميرينغي، لن أكذب عليكم، سيكون فريق ريال مدريد بالنسبة لي”.

وأضاف: “بن زيمة، وزيزو، لاداعي للتفسير أكثر، فقط من أجل هاذين الوحشين، اللذين يعتبران فخر الفرنسيين والجزائريين، لقد قمت باختياري”.

يذكر أن ريال مدريد، يستظيف سهرة اليوم الأحد، نادي برشلونة، لحساب الجولة الـ26، في قمة الدوري الإسباني.