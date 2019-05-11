مجاني: “سأنتظر نهاية الموسم للفصل في مستقبلي مع أُحد”

تحدث الدولي الجزائري كارل مجاني، لاعب نادي أُحد، عن مستقبله مع الفريق، بعد سقوط فريقه للقسم الثاني، من الدوري السعودي.

وكشف مجاني، بخصوص مستقبله، لموقع “الإقتصادية”: “لدينا مباراتان قبل إنهاء الموسم، بعدها سأناقش عقدي، الذي تبقى فيه موسم آخر، مع إدارة النادي”.

وأضاف: “يحق لي فسخ عقدي في حال هبوط الفريق، حسب بند في العقد، لكنني سأنتظر حتى نهاية الموسم، والاجتماع بالإدارة، بعدها سأقرّر مصيري”.

وتابع مجاني: “أنا سعيد باللعب في الدوري السعودي، وأتمنى الإستمرار فيه، وأستطيع تأكيد حصولي مؤخرا على عروض من أندية سعودية وإماراتية أيضا”.