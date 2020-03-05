مجاني: “طالبنا باستقدام بلماضي في عهد روراوة”

كشف اللاعب السابق للخضر كارل مجاني، أن كوادر المنتخب الوطني، طالبوا باستقدام جمال بلماضي منذ فترة الرئيس السابق للفاف محمد روراوة.

وصرح مجاني، في هذا الخصوص، لحصة “c’est vous l’expert”: “منذ سنوات ولاعبي المنتخب الوطني يطالبون باستقدام بلماضي”.

وأضاف: “حتى في عهد الرئيس السابق “للفاف” محمد روراوة، كنت من بين الأولئل رفقة كوادر الخضر، من طالب باستقدام بلماضي”.

وتابع كارل مجاني: “تحدثت هاتفيا مع بلماضي فور تعيينه على رأس الخضر، ومن خلال حديثه أدركت أنه الرجل المناسب في المنتخب الوطني”.