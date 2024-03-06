مجاني: “عمورة عليه أن يكون ذكيا في اختيار وجهته المقبلة”

أثنى الدولي الجزائري السابق، كارل مجاني، على امكانيات مواطنه محمد الأمين عمورة، نجم نادي سان جيلواز، كما طالبه التحلي بالذكاء في انتقاء وجهته المقبلة.

وصرح مجاني، في حصة “c’est vous l’expert”: “عمورة عليه أن يكون ذكيا في اختيار فريقه المستقبلي”.

كما أضاف: “حاليا هو أفضل لاعب في فريقه، وسيكون عليه القيام باختيار مستقبلا، من أجل الالتحاق بفريق يسمح له بالتطور أكثر”.

وأردف: “عمورة يذكرني نوعا ما بسوداني، سواء من خلال مشواره، أو حتى طريقته لعبه، وتسجيله الأهداف”.

وأضاف: “عمورة نجح في الخروج من الجزائر، وفرض نفسه مع ناديه، أتمنى أن يحظى بمشوار كروي جيد، ولما لا يحقق ما حققه سوداني”.

وختم كارل مجاني: “أعجبت كثيرا بمردود عمورة مع المنتخب الوطني في “الكان”، واعتبر بأنه يملك الكثير ليقدمه للمنتخب الوطني مستقبلا”.