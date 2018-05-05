مجاني :”فرحات شُجاع لأنه غامر بالإحتراف في فرنسا”

أشاد قائد المنتخب الوطني، كارل مجاني مُطولا بزميله، زين الدين فرحات والموسم “التاريخي” الذي يوقعه عليه في الليغ 2 الفرنسية.

وصرح قائلا لأسبوعية “فرانس فوتبول” :”فرحات غامر عندما غادر إتحاد العاصمة، لأنه كان مُرتاحا هناك، ولكنه فضل رفع التحدي بفرنسا”.

وأضاف :”الخطوة التي قام بها ساعدته على التطور، وخياره بمغادرة الجزائر كان ناجحا، وأعتقد بأنه سعيد وفخور بما فعله الآن”.”

وختم :”زينو سريع جدا وذكي على أرضية الميدان، كما أنه يمتلك إرتقاءا عاليا، ولديه القدرة البدنية لتكرار المجهودات دون تعب”.