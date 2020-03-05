مجاني: “كنت أنوي الإعتزال قبل قدوم ماجر لكنه أعادني للخضر”

الرياضة
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مجاني: “كنت أنوي الإعتزال قبل قدوم ماجر لكنه أعادني للخضر”
بقلم كريم.تيغرمت

أوضح الدولي الجزائري السابق، كارل مجاني، أنه فكر في الإعتزال دوليا قبل تولي الناخب الوطني السابق رابح ماجر، تدريب الخضر.

وصرح مجاني، لحصة “c’est vous l’expert”: “كنت قررت الإعتزال دوليا، قبل أن يتصل بي رابح ماجر، للعودة للخضر”.

وأضاف الدولي الجزائري السابق: “لم أفكر طويلا، لأنه لا يمكننا رفض استدعاء الوطن، لذا قلت نعم لماجر، الذي كان يريد لاعبا بعقليتي وخبرتي لتأطير اللاعبين الشباب في المنتخب”.

وتابع كارل مجاني: “ماجر أراد حقا الذهاب بعيدا رفقة المنتخب الوطني، مع منح الفرصة للاعبين المحليين، لكن الأمور لم تسر مثلما أرادها”.


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