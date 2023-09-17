مجاني لأقل من 18 سنة وأكبر من 70.. نظام جديد لدخول الاتحاد الأوروبي

سيحتاج المسافرون إلى الاتحاد الأوروبي إلى نظام ETIAS لدخول دول الاتحاد الأوروبي في منطقة شنغن اعتبارًا من عام 2024. ولكن ما هو وكيف يعمل؟ إليك كل ما تحتاج إلى معرفته.

ما هو إيتياس؟

ETIAS هو اختصار لنظام معلومات السفر والترخيص الأوروبي. تم إنشاؤه في سبتمبر 2018 وهو مصمم لتحسين أمن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي داخل منطقة شنغن. فهو يجمع بيانات عن المسافرين الذين يزورون 26 دولة داخل منطقة شنغن بدون تأشيرة.

من المهم أن تعرف أن ETIAS ليس تأشيرة، بل هو إعفاء من التأشيرة، على غرار ESTA لدخول الولايات المتحدة.

تصريح ETIAS صالح لدخول أي دولة في منطقة شنغن

في الوقت الحالي، لا يحتاج المواطنون البريطانيون إلى تأشيرة لدخول دول الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، اعتبارًا من عام 2024، سيُطلب منهم الحصول على تصريح ETIAS صالح لدخول أي دولة في منطقة شنغن، وثلاث دول أخرى.

هذه الدول هي: النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، إستونيا، ألمانيا، اليونان، فنلندا. فرنسا، المجر، أيسلندا، إيطاليا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، لاتفيا، مالطا، هولندا. النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، السويد، إسبانيا، سلوفينيا، سلوفاكيا وسويسرا.

متى يبدأ نظام إيتياس؟

تبدأ الحاجة إلى ETIAS في وقت ما في عام 2024، على الرغم من عدم تأكيد التاريخ المحدد لبدء تطبيقه بعد.

كيف يعمل نظام إيتياس؟

يمكن التقدم بطلب للحصول على ETIAS عبر الإنترنت وتوقع الرد في غضون دقائق.

ويجب التقدم للحصول عليها قبل 96 ساعة على الأقل من صعودهم إلى وجهتهم (سواء عن طريق البر أو الجو أو البحر).

نظام ETIAS صالح لمدة ثلاث سنوات ويغطي جميع دول منطقة شنغن بالإضافة إلى قبرص وأيسلندا ورومانيا.

إذا كنت مواطنًا مزدوجًا وتحمل جواز سفر بريطاني وجواز سفر من الاتحاد الأوروبي، فلن تحتاج إلى ETIAS. على افتراض أنك تستخدم جواز سفر الاتحاد الأوروبي الخاص بك للدخول والخروج من وجهة شنغن الخاصة بك.

وسيتمكن المتقدمون الذين لديهم تاريخ إجرامي سابق من التقدم بطلب للحصول على ETIAS.

كم تبلغ تكلفة ETIAS؟

تبلغ تكلفة ETIAS 7 يورو، إلا إذا كان عمرك أقل من 18 عامًا أو أكثر من 70 عامًا، ففي هذه الحالة يكون مجانيًا. ومع ذلك، سيظل هؤلاء المسافرون بحاجة إلى الحصول على ETIAS للسفر.

ما المدة التي يمكنني خلالها السفر داخل الاتحاد الأوروبي عبر نظام ETIAS؟

في حين أن ETIAS صالح لمدة ثلاث سنوات، إلا أن نفس قواعد السفر إلى الاتحاد الأوروبي تظل سارية.

ويمكن للبريطانيين الذين يسافرون كسائحين الإقامة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي. لمدة لا تزيد عن 90 يومًا في كل 180 يومًا.

هل سأحتاج إلى ETIAS لكل بلد؟

لا، سيكون ETIAS الخاص بك صالحًا في جميع البلدان المذكورة أعلاه، لذلك تحتاج فقط إلى شراء مستند واحد لرحلتك.

ومع ذلك، عند تقديم الطلب، ستحتاج إلى تأكيد البلد الذي ستدخله أولاً.

هل أحتاج إلى تأمين السفر عند السفر إلى الاتحاد الأوروبي؟

التأمين على السفر عند السفر إلى الاتحاد الأوروبي ليس إلزاميا، ومع ذلك فمن المستحسن.

بالإضافة إلى ضمان حصولك على تعويض عن مشكلات السفر وفقدان الممتلكات وغيرها من مشكلات العطلات المتكررة. سيكون لديك تغطية للرعاية الصحية.

فكر في التقدم بطلب للحصول على EHIC أو GHIC قبل المغادرة. مما قد يساعدك على توفير رعاية صحية مخفضة أثناء وجودك في الاتحاد الأوروبي.