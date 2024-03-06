مجاني: “هذا ما يتوجب على بيتكوفيتش القيام به للنجاح مع الخضر”

تحدث الدولي الجزائري الأسبق، كارل مجاني، عن الناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، وما يتوجب عليه القيام به للنجاح مع الخضر.

وقال مجاني، في تصريح لحصة “c’est vous l’expert”: “بالنسبة لي مفتاح نجاح بيتكوفيتش، هي استعانته باللاعبين القدامى”.

كما أضاف: “يجب أن يكون هؤلاء اللاعبين القدامى، يتمتعون بالخبرة، ويملكون فكرة عن الجزائر، وكرة القدم المحلية، والإفريقية”.

يذكر أن الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، من المقرر أن يُباشر مهامه بصفة رسمية شهر مارس الجاري، باشرافه على التربص المقبل للخضر.