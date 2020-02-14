مجاني: “هذه أفضل ذكرياتي مع الخضر”

الرياضة
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مجاني: “هذه أفضل ذكرياتي مع الخضر”
بقلم كريم.تيغرمت

تحدث القائد السابق للمنتخب الوطني، كارل مجاني، عن أفضل ذكرياته مع الخضر، كاشفا عن المباراة التي بقيت راسخة في ذهنه بألوان المنتخب الوطني.

وصرح كارل مجاني، للإذاعة الوطنية: “قضيت أيام جد رائعة في المنتخب، على غرار كأس العالم 2010، التي عشتها من على دكة البدلاء”.

وتابع: “أفضل ذكرى أحتفظ بها في مشواري مع الخضر، هي السعادة التي تمكنا من منحها للشعب الجزائري في كأس العالم 2014”.

وتابع: “المباراة التي بقيت راسخة في ذهني، تلك التي واجهنا فيها منتخب روسيا، في كأس العالم، والتي سمحت لنا بالتأهل، كانت بمثابة الحلم الذي تحقق”.

وأردف كارل مجاني: “بالإضافة لهذه المباراة، هناك أيضا مباراتنا أمام بوركينا فاسو، في البليدة، والتي تأهلنا من خلالها لكأس العالم 2014”.


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