مجاني وسليماني يتضامنان مع “سوداني”

تضامن قائد الخضر السابق “كارل مجاني” ومهاجم “موناكو” الفرنسي “إسلام سليماني” مع “هلال العربي سوداني” الذي تعرض لإصابة خطيرة.

“مجاني” نشر صورة لتشكيلة الخضر اليوم الجمعة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

مجاني كتب:”أتمنى لك فترة نقاهة جيدة آخي، سعيد لأن العملية الجراحية مرت في أفضل الظروف، أنا معك من أعماق قلبي، أتمنى ان تعود أقوى من ذي قبل”.

“سليماني” نشر صورة رفقة سوداني على الستوري في الانستغرام وأرفقها بعبارة:”ستعود أقوى مرة آخرى هلال”.