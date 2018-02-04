مجاني يتفوق على فيغولي ويحرمه من صدارة الدوري التركي

تفوق نادي “سيفاس سبور” أمسية اليوم الأحد على ضيفه “غلطة سراي” بثنائية لهدف في الأسبوع 20 من الدوري التركي الممتاز.

وشارك “فيغولي” من جانب “غلطة سراي” أساسيا لكنه لم يستطع ترك بصمته ما دفع المُدرب “تيريم” لإستبداله في الدقيقة 68.

وإشراك “بلهندة” لكن الغريب في لقاء اليوم هو أن فيغولي لم يُشارك على الرواق الأيمن وإنما في منصب صانع ألعاب.

ومن جانب “سيفاس سبور” شارك لاعب الخضر “كارل مجاني” في التشكيلة الأساسية وفي منصب قلب الدفاع مُقدما لقاء في المستوى.

وبهذه الخسارة لم يستطع فريق فيغولي الإرتقاء لصدارة الدوري التركي وبقي في المركز الثاني.