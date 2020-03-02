مجاني يثني على بن زيمة

أثنى الدولي الجزائري السابق، كارل مجاني، على النجم كريم بن زيمة، بعد الفوز الذي حققه رفقة ناديه ريال مدريد، في مباراته الـ500 بقميص الملكي.

وعلق كارل مجاني، على تغريدة كريم بن زيمة، التي احتفل فيها بالفوز المحقق على برشلونة، والذي تزامن مع مباراته الـ500 بقميص ريال مدريد.

وكتب بن زيمة، في تغريدته على “تويتر”: “فوز الليلة في مباراتي الـ500، فخور بأن أكون جزءا من أفضل ناد في التاريخ”.

وعلق الدولي الجزائري السابق، كارل مجاني، على تغريدة بن زيمة، قائلا، “الأرقام لا تكذب 500″، مشيرا إلى المشوار الحافل للنجم الفرنسي بقميص الملكي.

يذكر أن كارل مجاني، كان قد أكد مناصرته لريال مدريد، قبل المواجهة التي جمعتهم ببرشلونة أمس الأحد، والتي فاز بها الملكي بـ2-0.