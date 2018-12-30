مجاني يقترب من الدوري السعودي

يتجه القائد السابق للمنتخب الوطني الجزائري، كارل مجاني، لاعب نادي سيفاس سبور التركي، لخوض تجربة جديدة في الدوري السعودي.

وكشفت الصحافة السعودية، أن كارل مجاني، مطلوب في نادي أحد السعودي، الذي يسعى للتعاقد مع القائد السابق للخضر خلال الميركاتي الشتوي الجاري.

وأوضح ذات المصدر، أن مسؤولي النادي السعودي، قد قطعو شوطا كبيرا في مفاوضاتهم مع كارل مجاني (33 عاما)، استعدادا لضمه.

يذكر أن كارل مجاني، شارك هذا الموسم في 13 مباراة رفقة ناديه سيفاس سبور التركي، الذي يحتل المركز التاسع في الدوري التركي بـ24 نقطة.

وفي المقابل يحتل نادي أحد، مؤخرة ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط، ويسعى لتفادي السقوط هذا الموسم.