مجاني يكسر عُقدة دامت “92 يوما”

تحصل الدولي الجزائري، “كارل مجاني” على إشادة كبيرة في السعودية، بعد قيادته لناديه الجديد “اُحد” لتحقيق فوز غال أمام “الإتفاق”.

وتمكن القائد السابق للمنتخب الوطني، من تسجيل أول أهدافه في “المملكة”، ليسمح لـ”الأفاعي” بكسر عقدة “92” يوما كاملا دون إنتصار.

ويتواجد زُملاء خريج مدرسة “سانت إيتيان”، وزملاؤه رغم هذا في المركز الأخير من الترتيب العام، كأول المُهددين بتوديع دوري الأضواء.

يُذكر بأن صاحب الـ33 عاما إلتحق بصفوف بفريق “اُحد” خلال الميركاتو الشتوي الأخير، بعدما كان ينشط مع “سيفاس سبور” التركي.