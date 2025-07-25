مجاهد: “اللاعبين أبدو استجابة جيدة في بداية التحضيرات الصيفية”

تحدث المحضر البدني لفريق اتحاد العاصمة، بلعيد مجاهد، عن بداية التحضيرات الصيفية للفريق، و مدى استجابة اللاعبين لبرنامج العمل.

وصرح مجاهد، للصفحة الرسمية لاتحاد العاصمة، على “فايس بوك”: “شرعنا في التدريبات يوم الإثنين، واللاعبين سجلو التحاقهم تدريجيا”.

كما أضاف: “الأسبوع الأول تم التركيز فيه بالدرجة الأولى على الاختبارات البدنية، والطبية الخاصة باللاعبين”.

وأردف: “نسق التدريبات سيرتفع تدريجيا مع مرور الأيام، واللاعبين أبدو استجابة جيدة مع العمل المبرمج لحد الآن”.

وتابع المحضر البدني بلعيد مجاهد: “أشكر إدارة النادي وعلى رأسها سعيد عليق، المتكفل بجميع الأمور اللوجيستيكية، وحرصه على توفيره كل الظروف اللازمة”.