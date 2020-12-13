مجاهد.. تطبيع المغرب تهديد لاستقرار الجزائر

اعتبر مدير المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة، عبد العزيز مجاهد،وصول الكيان الصهيوني للحدود بتطبيع العلاقات مع المغرب،تهديدا لاستقرار المنطقة،خاصة الجزائر.

وأكد عبد العزيز مجاهد ، اليوم الأحد، على ضرورة التفاف كل النخب حول توحيد الرؤى للحفاظ على أمن الجزائر القومي.

وطلب مجاهد، في تصريح للاذاعة، من وسائل الإعلام الجزائرية القيام بالدور المنوط بها في توجيه الرأي العام والخطر المحدق بالجزائر.

وأشار المتحدث، إلى أن العدوان العسكري المغربي بمنطقة الكركرات كشف للعلن من هو الشريك والحليف والعدو.