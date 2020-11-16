مجاهد: قضية الصحراء الغربية كشفت للجزائر الحليف والشريك والعدو

أكد المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، عبد العزيز مجاهد، أن قضية الصحراء الغربية، كشفت للجزائر الحليف والشريك والعدو.

ولدى حلوله ضيفا على فوروم الإذاعة، أكد مجاهد أن مواقف الجزائر كانت دائما مع الحق.

وأضاف “منذ استرجاع السيادة الوطنية الى يومنا هذا نساند القضايا العادلة وهذا ليس جديدا على الجزائر، حتى وإن أخطأ صديقنا”.

وأكد أن هذه الأزمة كشفت الكل، وهي فرصة للجزائر حتى نستطيع تحديد الحليف والشريك والعدو.

من جانب آخر، قال عبد العزيز مجاهد، إن الجزائر حتى تسترجع الحكامة يجب الرجوع الى العناصر الفاعلة والمؤثرة فيها.

وأفاد أن النخب لم ترتق الى المستوى الذي استحقته الجزائر، عوض ان يكونوا نخبة تشتتوا الى نخب.

وأضاف في السياق “تفتيت الاختلافات في الرؤى تؤدي الى العجز عن الوصول الى مستوى الحكامة التي تستحقها الجزائر وشعبها”.

أما عن فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أشار مجاهد أن لا شيء سيتغير في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال “امريكا دولة مؤسسات ولديها سياسات واستراتيجيات لن تتغير، ربما يتغير الشكل والاسلوب لكن الهدف نفسه”.