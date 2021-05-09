مجاهد يبرز أهمية دور النخبة في صناعة الفارق بالمرحلة المقبلة

أبرز مدير المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة أهمية دور النخبة في صناعة الفارق بالمرحلة المقبلة وما يتخللها من عملية انتخابية.

وقال عبد العزيز مجاهد، في تصريح للإذاعة الجزائرية، “لو انقسمت النخب ستكون هناك انعكاسات على المجتمع”.

تابعا “نحن أمام مرحلة حساسة عليها نبدأ بناء الجزائر الجديدة بانتقالنا من الحوكمة إلى الحوكمة التشاركية من القاعدة إلى القمة”.

وجاءت تصريحات مجاهد خلال ندوة حملت عنوان: “الانتخابات التشريعية بين المقتضيات الشرعية والتحديات المرحلية” احتضنها المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة.

وحضر الندوة مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات والجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري.