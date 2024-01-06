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مجتمع : أحياء جديدة سلمت حديثا .. يطالها الإهمال وعدم المرافقة

بقلم النهار أونلاين
مجتمع : أحياء جديدة سلمت حديثا .. يطالها الإهمال وعدم المرافقة
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مجتمع : أحياء جديدة سلمت حديثا .. يطالها الإهمال وعدم المرافقة

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