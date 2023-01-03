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مجتمع: أراضي فلاحية متنازع عليها .. مشكل يؤرق مالكيها

بقلم النهار أونلاين
مجتمع: أراضي فلاحية متنازع عليها .. مشكل يؤرق مالكيها
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مجتمع: أراضي فلاحية متنازع عليها .. مشكل يؤرق مالكيها

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