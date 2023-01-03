قناة النهار مجتمع: أراضي فلاحية متنازع عليها .. مشكل يؤرق مالكيها بقلم النهار أونلاين نشر في 03 جانفي 2023 - 17:52 شارك غرِّد أرسل 20 0 مجتمع: أراضي فلاحية متنازع عليها .. مشكل يؤرق مالكيها إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/qyPNS اقرأ أيضا هذا ماقاله سمير شعابنة حول زيارة وزير الداخليية الفرنسي للجزائر و علاقته بمنح التأشيرة للجزائريين قناة النهار 19 ديسمبر الحماية المدنية بالمسيلة: سجلنا 8 وفيات في عين المكان وآخر في المستشفى إثر حادث مرور قناة النهار 14 ديسمبر رغم تراجع الإقبال.. جزائريون يختتمون عامهم بالحلويات قناة النهار 31 ديسمبر عبد المجيد قدي: لابد من المراهنة على المؤسسات الناشئة وتوفير مناخ الأعمال للوصول لـ 200 مليار دولار قناة النهار 02 جانفي "وزير العدل :" إن إسترداد الأموال المنهوبة تم بالتنسيق مع الدول الأجنبية والعملية لا تزال قائمة قناة النهار 27 ديسمبر الممثلة الكوميدية بختة: هذه هي حقيقة تعرضي للتنمر في التعليقات ! قناة النهار 15 ديسمبر ضيوف" the weeknd show" يتمنون فوز الأرجنتين بكأس العالم ضد فرنسا قناة النهار 15 ديسمبر الحصاد الإجتماعي: 2022سنة الإنفراج .. هذا أهم ما تحقق قناة النهار 31 ديسمبر حصاد 2022: إصلاح العدالة .. مكاسب وتحديات لتكريس دعائم سلطة قضائية مستقلة قناة النهار 31 ديسمبر نصر الدين قمريش: إختيار إسم "نيلسون مانديلا" على ملعب براقي ذكاء كبير من المسؤولين قناة النهار 24 ديسمبر