مجتمع: أطفال يستغلون العطلة المدرسية وشهر رمضان لكسب مصروف العيد

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
مجتمع: أطفال يستغلون العطلة المدرسية وشهر رمضان لكسب مصروف العيد
بقلم وافي مهاجري

تحولت فترات العطل المدرسية لدى الكثير من اللأطفال إلى فرصة للعمل و كسب المال، خاصة تزامن العطلة و الأيام الأخير من شهر رمضان كفرصة لا تعوض لكسب مصروف العيد .


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com