مجتمع: أطفال يستغلون العطلة المدرسية وشهر رمضان لكسب مصروف العيد
تحولت فترات العطل المدرسية لدى الكثير من اللأطفال إلى فرصة للعمل و كسب المال، خاصة تزامن العطلة و الأيام الأخير من شهر رمضان كفرصة لا تعوض لكسب مصروف العيد .
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تحولت فترات العطل المدرسية لدى الكثير من اللأطفال إلى فرصة للعمل و كسب المال، خاصة تزامن العطلة و الأيام الأخير من شهر رمضان كفرصة لا…
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طالب سكان حي دحمان محمد بغليزان بضرورة تهيئة شبكة الصرف الصحي المهترئة منذ 8 سنوات، مؤكدين على تخصيص مشروع استعجالي خاصة في ظل تسرب مياه…
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أكدت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات في بيان لها أنه ينتظر خلال السداسي الثاني تحسن تدريجي و ملموس لوفرة الأدوية .
https://www.youtube.com/watch?v=vcjdi9PTaLg
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