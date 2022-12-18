قناة النهار مجتمع: بشعار كل نهار ورزقه .. متقاعدون يعودون للعمل من جديد بقلم النهار أونلاين نشر في 18 ديسمبر 2022 - 21:37 شارك غرِّد أرسل 154 0 مجتمع: بشعار كل نهار ورزقه .. متقاعدون يعودون للعمل من جديد إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/V9ui9 اقرأ أيضا وزير التربية: خريجو المدراس العليا للأستاذة لهم الألوية في التوظيف قناة النهار 15 ديسمبر دلال خير: سيدة أصيبت بمرض الباركنسون قلب حياتها رأسا على عقب قناة النهار 16 ديسمبر مومن أيت قاسي: المنتخب المغربي إكتسب ثقة كبيرة بعد تصدره المجموعة في الدور الأول قناة النهار 10 ديسمبر دفاع: المؤسسة العسكرية .. قاعدة متطورة وعالية الجودة قناة النهار 15 ديسمبر حسين آشيو: مدرب البرازيل ذكي جدا عرف كيف يوظف لاعبي الإحتياط وأعطى راحة للأساسيين قناة النهار 05 ديسمبر صريح جدا: علاقة المرأة الجزائرية مع أخوات زوجها.. إجابات صادمة ! قناة النهار 07 ديسمبر فاسألوا : التحذير من شهادة الزور قناة النهار 11 ديسمبر شاهد أبشع "فاست فود" قد تصادفه في حياتك😱🤢صراصير ومواد "بيريمي" موجّهة للزبائن !! قناة النهار 18 ديسمبر مدير الثقافة بسطيف يكشف الأضرار التي لحقت بتمثال عين الفوارة بعد محاولة تحطيمه ليلة أمس قناة النهار 03 ديسمبر مفيدة عداس: معظم من يملكون مليون في حسباتهم في مواقع التواصل يشترون المتابعين قناة النهار 15 ديسمبر