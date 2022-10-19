قناة النهار مجتمع: تنظيف البالوعات مهنة شاقة .. محفوفة بالمخاطر بقلم النهار أونلاين نشر في 19 أكتوبر 2022 - 20:43 شارك غرِّد أرسل 62 0 مجتمع: تنظيف البالوعات مهنة شاقة .. محفوفة بالمخاطر إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Gf40Y اقرأ أيضا صريح جدا: هكذا يتعامل الأولياء مع أطفالهم عندما يرفضون الذهاب إلى المدرسة .. قناة النهار 29 سبتمبر صريح جدا: قرار إستيراد السيارات أقل من 3 سنوات.. يصنع الحدث قناة النهار 11 أكتوبر الوزير الأول : تم إدماج 16 قناة مقيمة بالخارج من قبل مؤسسة البث الإذاعي قناة النهار 03 أكتوبر طالع هابط: الشيخ النوي يعزي عائلة الداعية الجزائري أبو عبد السلام قناة النهار 11 أكتوبر التجول بحفظة القرآن الكريم ..طريقة تقليدية لتحفيز الطلبة على حفظ كتاب الله بورقلة قناة النهار 08 أكتوبر فوزي درار: الأنفلونزا الموسمية تقـ.ـتل 650 ألف شخص في العالم كل سنة قناة النهار 17 أكتوبر رئيس الجمهورية يترأس إجتماعا حول التحكم في السوق ومجابهة المضاربة قناة النهار 11 أكتوبر فاسألوا : الإصلاح أفضل الإنفاق قناة النهار 04 أكتوبر رياض الأطفال تحتفي بالمولد النبوي الشريف بالنعامة قناة النهار 07 أكتوبر السعيد شنقريحة يشرف على تدشين المؤسسة المركزية للتموين بعتاد الوقود قناة النهار 03 أكتوبر