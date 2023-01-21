قناة النهار مجتمع: دفعة الأمل .. طلبة الطب يحتفلون بتخرجهم في أجواء مميزة بقلم النهار أونلاين نشر في 21 جانفي 2023 - 23:27 شارك غرِّد أرسل 9 0 مجتمع: دفعة الأمل .. طلبة الطب يحتفلون بتخرجهم في أجواء مميزة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/8jJEN اقرأ أيضا عين الدفلى : عجوزان في صدمة بعد سرقة أغنامهم ببلدية العطاف قناة النهار 09 جانفي مجتمع: أراضي فلاحية متنازع عليها .. مشكل يؤرق مالكيها قناة النهار 03 جانفي الأمين العام للكاف يُعجب بالمنشآت الرياضية في الجزائر وتقنية الفار ستتوفر في جميع مباريات الشان قناة النهار 11 جانفي مجتمع: هذه هي مواقع سكنات الترقوي المدعم "LPA" بالعاصمة قناة النهار 04 جانفي "مجيد بوقرة :" نلعب كل المباريات وكأنها مباريات نهائية قناة النهار 20 جانفي أمن: الدرك الوطني يضع آخر الروتوشات والتحضيرات الخاصة بتأمين الشان قناة النهار 11 جانفي قدوم إضطراب جوي وثلوج على المرتفعات بداية من الأسبوع المقبل قناة النهار 12 جانفي حسين آشيو: الجزائر عادت للواجهة الرياضية وبرهنا أننا قادرون تنظيم أحداث عالمية قناة النهار 13 جانفي الطارف : آدم قويرة..شاب يأمل الوقوف على رجليه من جديد قناة النهار 05 جانفي سطيف : وفـ اة 6 أشخاص من عائلة واحدة إختنـ اقا بالغاز قناة النهار 10 جانفي