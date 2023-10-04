قناة النهار مجتمع: رغم إرتفاع الأسعار .. جزائريات تحت شعار “الجمال أولا” بقلم النهار أونلاين نشر في 04 أكتوبر 2023 - 22:50 شارك غرِّد أرسل 25 0 مجتمع: رغم إرتفاع الأسعار .. جزائريات تحت شعار “الجمال أولا” إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/1J77O اقرأ أيضا صريح جدا: سيارة 100 مليون سنتيم.. هذه هي الأنواع والموديلات ! قناة النهار 15 سبتمبر طالع هابط : مراحيض عمومية لم تستغل منذ عامين بعين تموشنت فهمونا علاش ماراهمش يخدموا قناة النهار 03 أكتوبر طالع هابط: عمود كهربائي وسط الطريق بالشلف .. راك فالجزائر ماتحيرش قناة النهار 01 أكتوبر صريح جدا: هل يعرف الجزائريون معنى الكلمات والرموز الموجودة على ملابسهم ..؟ قناة النهار 18 سبتمبر صريح جدا: ما هو الشيء الذي مهما إرتفع سعره لن يتخلى الجزائري عن إقتنائه ..؟ قناة النهار 30 سبتمبر طالع هابط: النوي ينتفض ضد وزارة البيئة بسبب مفرغة واد السمار سابقا التي أصبحت منتزه .. وقتاش تفتحوها قناة النهار 14 سبتمبر باتنة: : إحتجاج طالبات إقامة الإخوة أوجرة ضد تدهور الخدمات وانتشار الغرباء قناة النهار 02 أكتوبر صريح جدا: عيد الزواج عند الجزائريين.. رجال يحتفلون به وآخرون خارج حساباتهم ! قناة النهار 04 أكتوبر الفرصة الثانية: شاب تتغيّر حياته بعد دخوله السجن بسبب نزاع حول الورث قناة النهار 22 سبتمبر النوي يكشف التلاعبات التي حدثت في قضية السكنات الهشة بتيبازة ويطالب وزير الداخلية بفتح تحقيق قناة النهار 17 سبتمبر