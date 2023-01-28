قناة النهار مجتمع: سعر البصل يصل إلى 110 دج للكلغ .. هذه أبرز الأسباب بقلم النهار أونلاين نشر في 28 جانفي 2023 - 20:38 شارك غرِّد أرسل 140 0 مجتمع: سعر البصل يصل إلى 110 دج للكلغ .. هذه أبرز الأسباب إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/CtQpK اقرأ أيضا أجواء ربيعية ومشمسة على أغلب ولايات الوطن قناة النهار 15 جانفي الأئمة في خطبة الجمعة.. حذار من القـ.ـاتل الصامت مع موجة البرد الحالية قناة النهار 20 جانفي وزير الصحة: إنتاج الأكسجين في الجزائر بلغ أكثر من 850 ألف لتر يوميا قناة النهار 16 جانفي الفريق أول شنقريحة يستقبل المستشار الأعلى للدفاع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قناة النهار 17 جانفي فاسألوا : تحريم الرياء قناة النهار 08 جانفي طرق مقطوعة بسبب الثلوج .. النهار تقف على الوضعية من مركز تنسيق المرور بقيادة الدرك الوطني قناة النهار 22 جانفي فاسألوا : النهي عن الحلف بالمخلوق قناة النهار 16 جانفي الوادي : خبير جزائري يبتكر طريقة جديدة لتجفيف الطماطم بالطاقة الشمسية قناة النهار 25 جانفي الغيرة من الإنسان الناجح قناة النهار 22 جانفي "رئيس الجمهورية :"سنة 2023 ستشهد أول إنتاج وطني 100 بالمائة لزيت المائدة تحت حماية الدولة والقانون قناة النهار 19 جانفي