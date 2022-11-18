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مجتمع: شرفات مهددة بالإنهيار وعمارات آيلة للسقوط وسط العاصمة

بقلم النهار أونلاين
مجتمع: شرفات مهددة بالإنهيار وعمارات آيلة للسقوط وسط العاصمة
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