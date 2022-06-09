قناة النهار مجتمع: قصة طفل حرم من الدراسة بسبب خطأ طبي بقلم النهار أونلاين نشر في 09 جوان 2022 - 22:49 شارك غرِّد أرسل 44 0 مجتمع: قصة طفل حرم من الدراسة بسبب خطأ طبي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/3MQvV اقرأ أيضا الدعم الإجتماعي.. الدولة الجزائرية ثابتة على مبادئها قناة النهار 24 ماي وزير الفلاحة: منح رخص استيراد العتاد بداية من السداسي الثاني الوطني 30 ماي بشار: نجية وفاطمة الزهراء.. طالبتان تخترعان جهاز مغسل أتوماتيكي لفائدة المرضى قناة النهار 27 ماي دلال خير: رجل مصاب بورم في العنق أجرى عدة عمليات جراحية في الجزائر فازدادت حالته تعقيدا قناة النهار 03 جوان صريح جدا: علاش المرأة الجزائرية تشري الذهب قبل الزواج ؟ قناة النهار 23 ماي بوغالي: القناة البرلمانية ستعطي إضافة للمشهد الإعلامي المتخصص قناة النهار 26 ماي تفاديا لسيناريو الصائفة الماضية.. إستراتيجية محكمة لحماية الغابات من الحرائق قناة النهار 01 جوان "وزير الصحة يصرخ في وجه موظف بمستشفى إبن باديس بقسنطينة.. "مادخلش روحك قناة النهار 03 جوان بدون عنوان: نفوق وسباق و تربية الإبل.. إرث متجذر لا يندثر قناة النهار 29 ماي النهار ترندينغ: الثعابين تغزو الشوارع وولاية مستغانم تبتكر فكرة للتخفيف عن المواطنين من حرارة الشمس قناة النهار 25 ماي