الوطني مجتمع: محمد وبشير .. قصة صداقة وإخلاص في مهنة التنظيف بالقصبة بقلم النهار أونلاين نشر في 04 ديسمبر 2022 - 18:17 شارك غرِّد أرسل 43 0 مجتمع: محمد وبشير .. قصة صداقة وإخلاص في مهنة التنظيف بالقصبة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/gqb2R اقرأ أيضا حماية المستهلك: هذه العلامات من السيارات مستبعدة في الجزائر الوطني 03 ديسمبر ركاش: تسليم 146 شهادة تسجيل لمشاريع إستثمارية جديدة شهر نوفمبر الوطني 04 ديسمبر عرقاب يتحادث مع رئيس اللجنة المستقلة رفيعة المستوى للأمن والتنمية بمنطقة الساحل الوطني 16 نوفمبر 15 مليون سنتيم سعر تذكرة رحلات العمرة الوطني 14 نوفمبر عرقاب يناقش مع أوبك وضع سوق النفط وآفاق تنميتها الوطني 03 ديسمبر ملف السيارات ورفع الاجور هذه أهم مخرجات إجتماع مجلس الوزراء الوطني 14 نوفمبر اضطرابات جوية وأجواء باردة بداية من الجمعة الوطني 24 نوفمبر هذه الشروط المطلوبة في الموظف أو المتعاقد للاستفادة من العطلة مدفوعة الأجر الوطني 29 نوفمبر الفريق أول شنقريحة يجري محادثات مشتركة مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني الوطني 04 ديسمبر "حياتكم ستكون مستحيلة".. وزير الداخلية الفرنسي يعلن عن إجراءات جديدة لطرد الحراڤة الوطني 23 نوفمبر