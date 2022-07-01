قناة النهار مجتمع: مريم.. معاناة حرمتها الإعاقة من العيش كأقرانها بقلم النهار أونلاين نشر في 01 جويلية 2022 - 23:36 شارك غرِّد أرسل 6 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Vb1k7 اقرأ أيضا الشيخ النوي: مشروع حديقة في عين تموشنت عندها 11 سنة.. كل عام تاكل مليار قناة النهار 28 جوان مؤثر جدا..طفلة تبكي على فراق والدها المتوجه إلى البقاع المقدسة وهو يواسيها بكلمات حنينة قناة النهار 19 جوان تساؤلات: بعد 5 أيام من إمتحانات البكالوريا .. التلاميذ يتنفسون الصعداء قناة النهار 16 جوان "محمد لمين مناع: "من صغري نحب التكنولوجيا وهكذا إخترت الهدف و المضي قدما قناة النهار 15 جوان عدم احترام الرايات في الشواطئ..الطريق إلى الهلاك قناة النهار 28 جوان مطار هواري بومدين: الطاقم الوزاري يودع الحجاج بالورود قناة النهار 15 جوان وزير التربية يرد على صحفي: حاجة ما تبدلت منذ 2017..درنا مراكز تجميع قريبة هادا ماكان قناة النهار 12 جوان الملاكم شعيب بولودينات يتأهل لنصف النهائي وزن أزيد من 91 كغ قناة النهار 27 جوان من مرشدة طبية إلى صاحبة مشروع .. قصة نجاح ياسمين في صناعة الكعك قناة النهار 19 جوان "قويدر باي بلخيرز" نتوقع أن تحصد الجزائر حوالي 35 إلى 40 ميدالية من مختلف المعادن قناة النهار 21 جوان