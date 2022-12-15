قناة النهار مجتمع: من البساطة إلى البذخ والمبالغة .. هكذا أصبح جهاز العروسة بقلم النهار أونلاين نشر في 15 ديسمبر 2022 - 22:13 شارك غرِّد أرسل 70 0 مجتمع: من البساطة إلى البذخ والمبالغة .. هكذا أصبح جهاز العروسة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/kFnAc اقرأ أيضا رقمنة المصالح الإستعجالية.. تخفيف الضغط على الطاقم الطبي والمريض قناة النهار 14 ديسمبر "بعد إعادة تهيئتها.. حلة جديدة للمحطة البرية لنقل المسافرين " خروبة قناة النهار 27 نوفمبر طالع هابط: شاهد فضيحة سكنات السوسيال بقالمة .. مخك يحبس قناة النهار 01 ديسمبر وزير الصناعة يوضّح : "الديازال مكاش والجزائر ليست خردة لهذه السيارات" قناة النهار 08 ديسمبر ندوة صحفية مشتركة بين وزير الخارجية الجزائري ونظيره التركي قناة النهار 10 ديسمبر شاهد لحظة مغادرة الملك الأردني للجزائر قناة النهار 04 ديسمبر تخلطت على المباشر بين زين عامر وإعلامي تونسي بسبب عدم جدارة تونس بالتأهل للمونديال على حساب مالي قناة النهار 26 نوفمبر أحمد في رحلة البحث عن نبتة الضرو بتيسمسيلت قناة النهار 11 ديسمبر وزير الصناعة في زيارة عمل وتفقد لمصنع "إيريس" لإنتاج إطارات العجلات قناة النهار 29 نوفمبر غليزان : تسويق أسماك المياه العذبة بأسعار تنافسية في ظل ارتفاع أسعار اسماك البحر قناة النهار 13 ديسمبر