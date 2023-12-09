قناة النهار مجتمع: مواقف الحافلات .. مواطنون يعانون في فصل الشتاء بقلم النهار أونلاين نشر في 09 ديسمبر 2023 - 21:37 شارك غرِّد أرسل 42 0 مجتمع: مواقف الحافلات .. مواطنون يعانون في فصل الشتاء إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/z9Jv7 اقرأ أيضا طالع هابط: الشيخ النوي.. شاهد معاناة الفلاحين في تيارت بسبب الوعود الكاذبة قناة النهار 19 نوفمبر طالع هابط: 85 سكن بسيدي بلعباس .. 10 سنوات وهي تتبنى ومزال قناة النهار 05 ديسمبر وهران / الإيقاع بشبكة اجـ.ـرامية مختصة في سرقة المحولات الكهربائية قناة النهار 08 ديسمبر شوفو حكايتي: بعد أن تخلى عنه إخوته وزوجته..معاق يعيش في محطة الحافلات يطلب سكن يؤويه قناة النهار 03 ديسمبر وزارة الفلاحة : مراسم تسليم وإستلام المهام بين عبد الحفيظ هني ويوسف شرفة قناة النهار 29 نوفمبر صريح جدا : تحسين الخدمات الصحية..مطلب سكان ولاية سعيدة قناة النهار 07 ديسمبر الرئيس التركي: إسرائيل دولة إرهاب و على كل الدول التي تحت راية الإسلام منعهم من القيام بجرائم مماثلة قناة النهار 21 نوفمبر طالع هابط: ثانوية بعنابة تغرق بسبب الأمطار قناة النهار 23 نوفمبر بومرداس : حلمها بيت دافئ..عائلة تقطن إسطبلا بخميس الخشنة قناة النهار 26 نوفمبر الفرصة الثانية: سرقة والإعتداء على الأشخاص.. حكاية الشاب خالد قبل دخوله للسجن قناة النهار 01 ديسمبر