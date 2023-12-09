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مجتمع: مواقف الحافلات .. مواطنون يعانون في فصل الشتاء

بقلم النهار أونلاين
مجتمع: مواقف الحافلات .. مواطنون يعانون في فصل الشتاء
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مجتمع: مواقف الحافلات .. مواطنون يعانون في فصل الشتاء

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