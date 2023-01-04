قناة النهار مجتمع: هذه هي مواقع سكنات الترقوي المدعم “LPA” بالعاصمة بقلم النهار أونلاين نشر في 04 جانفي 2023 - 20:54 شارك غرِّد أرسل 444 0 مجتمع: هذه هي مواقع سكنات الترقوي المدعم “LPA” بالعاصمة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/MamK3 اقرأ أيضا محمود بلميلود: في سن 24 قدرت نحقق اهدافي دار وسيارة وزوجة ومازالني نخدم على دارنا قناة النهار 28 ديسمبر وزير السكن: عدل 3.. لن نكرر الأخطاء السابقة ! قناة النهار 19 ديسمبر محمد: "بديت نخدم في عمري 10 سنوات ''درت برويطة ونتجول في الاحياء'' قناة النهار 28 ديسمبر إنجاز منتزه عائلي بمقاييس حديثة بالمركز الوطني لتربية الخيول شاوشاوة بتيارت قناة النهار 29 ديسمبر الشاف خديجة: الوصفات التي أقترحها تقليدية وإقتصادية ولجميع المناسبات قناة النهار 31 ديسمبر طالع هابط: سوق سوريكال بباب الزوار في العاصمة يغرق في النفايات قناة النهار 27 ديسمبر طالع هابط: النوي يحيي وزير السكن بعد خرجته الأخيرة للمدية ولقائه بالمواطنين قناة النهار 20 ديسمبر وزير التربية: خريجو المدراس العليا للأستاذة لهم الألوية في التوظيف قناة النهار 15 ديسمبر عمر ركاش: إنتقلت الوكالة من التطوير إلى ترقية الإستثمار لهذا السبب قناة النهار 21 ديسمبر الحصاد الأمني: جهود عسكرية وأمنية .. 2022 سنة التحديات قناة النهار 31 ديسمبر