قناة النهار مجتمع: هشام .. عامل في خدمة التوصيل متحديا الإعاقة بقلم النهار أونلاين نشر في 16 ديسمبر 2023 - 22:20 شارك غرِّد أرسل 50 0 مجتمع: هشام .. عامل في خدمة التوصيل متحديا الإعاقة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/JP3mY اقرأ أيضا السراج المنير / رسالة التوحيد قناة النهار 13 ديسمبر الجلفة / تصدعات وغياب للتهيئة تثير مخاوف سكان عمارات 149 مسكن بحي عين الشيح قناة النهار 01 ديسمبر "السوبيتاكس" .. مخدر يدمر حياة الشباب قناة النهار 29 نوفمبر طالع هابط: "بنايات سامحين فيهم منذ سنين ببراقي حتى الشجر وناض فيهم".. شاهد قناة النهار 10 ديسمبر صريح جدا : لي فايتك بليلة فايتك بحيلة..هل يعترف الجزائري بهذه المقولة قناة النهار 29 نوفمبر بلا زعاف مع أ.دكتور نور الدين بكيس / محنة المجانين في الجزائر قناة النهار 06 ديسمبر دلال خير: مأساة كبيرة تعيشها فتيحة بعد تعرضها لحادث حريق أقعدها الفراش بدون حركة قناة النهار 01 ديسمبر صريح جدا /" أنا نخاف مرتي وناخذلها الرّاي مانطيحلكش رجلة وواعر !!" قناة النهار 01 ديسمبر خليها على ربي : جلال يدخل للسجن رجلة من أجل شقيقته و جميلة دارت الخير في اهلها لقات الشر!! قناة النهار 14 ديسمبر صريح جدا / مواطن :"تساعدني مرتي تخدم معايا نروحو كيف كيف للخدمة وإذا كولات الشركة مانخلصوش كيف كيف!" قناة النهار 08 ديسمبر