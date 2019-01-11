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مجتمع: يناير.. اللحوم البيضاء الأكثر طلبا بسبب الأكلات التقليدية
تعرف العائلات الجزائرية إقبال كبير على اللحوم البيضاء عشية الإحتفالات برأس العام الأمازيغي أو يناير، هذا الإحتفاء يجسده الجزائريون من خلال عادات مختلفة أبرزها المأكولات الشعبية التي تعتمد على اللحوم البيضاء .
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تعرف العائلات الجزائرية إقبال كبير على اللحوم البيضاء عشية الإحتفالات برأس العام الأمازيغي أو يناير، هذا الإحتفاء يجسده الجزائريون من خلال عادات مختلفة أبرزها المأكولات…
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