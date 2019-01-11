عاجل

مجتمع: يناير.. اللحوم البيضاء الأكثر طلبا بسبب الأكلات التقليدية

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
مجتمع: يناير.. اللحوم البيضاء الأكثر طلبا بسبب الأكلات التقليدية
بقلم وافي مهاجري

تعرف العائلات الجزائرية إقبال كبير على اللحوم البيضاء عشية الإحتفالات برأس العام الأمازيغي أو يناير، هذا الإحتفاء يجسده الجزائريون من خلال عادات مختلفة أبرزها المأكولات الشعبية التي تعتمد على اللحوم البيضاء .


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com