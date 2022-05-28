مجدداً..كارلو أنشلوتي أمام موعد للتاريخ

سيكون. اليوم السبت. المدرب الإيطالي لنادي ريال مدريد الإسباني. كارلو أنشيلوتي أمام موعد لتحطيم رقم قياسي جديد في مسيرته التدريبية.

ويسعى أنشيلوتي، للتتويج الرابع في تاريخه لما يواجه نادي ليفربول الإنجليزي في نهائي رابطة الأبطال أمسية اليوم.

ولينصب أنشلوتي نفسه، متصدراً لقائمة أكثر المدربين تتويجاً برابطة الأبطال، بأربع تتويجات من أصل خمس نهائيات.

ويجدر للإشارة، سبق لأنشلوتي التتويج بلقب “التشمبينزليغ”، مع ريال مدريد سنة 2014، ضد أتلتيكو مدريد الإسباني بـ4.1.