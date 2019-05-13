مجددا..فنان مصري يعلن إصابته بالسرطان

أعلن الفنان المصري زكي فطين عبد الوهاب، إبن الفنانة ليلى مراد، عن إصابته بسرطان الرئة، في مفاجأة صادمة للجميع.

وذلك بعدما نشر صورة له عبر حسابه على “فيسبوك” وهو حليق الرأس، مؤكدا لأصدقائه أن هذا ليس شكلا جديدا له، وإنما جاء بعد اكتشافه إصابته بمرض السرطان.

وأوضح الفنان أنه اكتشف الأمر بالصدفة، حينما قام بإجراء فحوصات طبية منذ شهر، مشيرا إلى كونه يتلقى علاجه في الوقت الحالي.

ويلاحظ أن الفنان المصري يعالج من مرضه بمعنويات مرتفعة، حيث أكد أنه يتعامل مع المرض، مثلما قال الفنان فاروق الفيشاوي عن مرضه “دور برد وهيعدي”.

والجدير بالذكر، أن البداية الفنية لزكي فطين، كانت كمساعد للمخرج علي بدرخان، وبعده يوسف شاهين في عدد من الأفلام، قبل أن يشارك كممثل في عدد كبير من الأعمال التلفزيونية والسينمائية.