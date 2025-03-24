مجددًا.. أعمال تخريب تستهدف حافلات “إيتوزا” بالعاصمة

تعرضت إحدى الحافلات التابعة لمؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا” للرشق بالحجارة.

وأوضحت مؤسسة “إيتوزا” في بيان عبر حسابها على فيسبوك أن حافلةً تعمل على الخط رقم 701 بين محطتي شوفالي وزرالدة، تعرضت للرشق بالحجارة، بالضبط على مستوى موقف بريجة.

وأكدت “إيتوزا” أن الحافلة كانت تقلّ ركاباً حين قامت مجموعة من المراهقين برشقها بالحجارة مسببةً أضراراً معتبرة بزجاجها.

ودعت مؤسسة “إيتوزا”، في بيانها، أولياء الأمور إلى توعية أبنائهم من أجل مكافحة هذه التصرفات والحد من الأعمال التخريبية.

للإشارة هذه الحادثة هي الثانية التي تطال حافلات إيتوزا خلال شهر رمضان المبارك.