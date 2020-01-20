مجرزة الوادي.. ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 13 شخصا و20 جريحا لا يزالون تحت المراقبة الطبية

أفاد مدير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم الإثنين، أنّ حصيلة قتلى حادث المرور الخطير بشمال ولاية الوادي ارتفعت إلى 13 قتيلا.

ويتعلق الأمر برجل يبلغ 41 سنة، ينحدر من بجاية فارق الحياة صبيحة اليوم،متأثرا بجروحه في مستشفى الشهيد بن عمر الجيلاني.

وأضاف عبد القادر لعويني، أن صباح، غادر 27 جريحا المؤسسة العمومية الاستشفائية بالمغير بعد تلقيهم الفحوصات الطبية اللازمة.

وأشار المتحدث، إلى أن 20 جريحا لازالوا خاضعين للمراقبة الطبية.

ويتعلق الأمر بـ16 جريحا بالمؤسسة العمومية الاستشفائية في المغير، و4 جرحى بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بالوادي.